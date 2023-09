Sentenciado médico que causó la muerte a su amigo al empujarlo contra el piso

Para los familiares de Cortés Muñoz no hay duda que a él no le practicaron de manera oportuna los primeros auxilios esa madrugada del 8 de julio porque su amigo no dijo la verdad

Luego del golpe, el agresor trasladó a la víctima a un centro asistencial y allí informó que la inconsciencia de Erick obedecía al grado de alcohol; y omitió referirse al enfrentamiento y al golpe que el hombre sufrió en la cabeza.