La Policía Nacional no ha hablado directamente conmigo, no me ha dado una respuesta, no me ha dicho qué pasó. Nosotros seguimos en pie de lucha por defender la memoria de nuestro Martín, porque no era un delincuente, y esperamos que todo se aclare tanto para nosotros como para la institución”.

Estas son las palabras de Arnedo Manjarrés, quien más que rabia siente dolor. Desde que murió su hijo menor, Martín Elías Manjarrés Mora, de 17 años, la vida le pesa más y solo espera que su pequeño descanse tranquilo. “Martín era muy pacífico, muy callado y amigable. Siempre fue gordito y le encantaba el béisbol y el fútbol. Lo extraño mucho”, dice el nostálgico padre.

Su retoño murió en la madrugada del 8 de febrero en la clínica Madre Bernarda tras ser baleado por un patrullero de la Policía en la noche del día anterior en el sector El Prado del barrio Villa Estrella. La institución habló de un procedimiento tras un hurto, también aseguró que hubo un enfrentamiento a bala; sin embargo, la comunidad y la familia del menor de edad lo niegan.

Se conoció que Martín estaba con otro joven cuando aparecieron los policías; de inmediato intentaron huir del lugar y es cuando el menor recibe el impacto en la espalda.