Secuestran a 6 trabajadores de empresa cartagenera KMA en el Catatumbo

“Las cámaras del Distrito no funcionan”: Fiscalía sobre inseguridad en Cartagena

“Al no recibir respuesta positiva, el 16 de junio se reiteró la solicitud allegando los reportes correspondientes a la alteración del orden público de la zona. El 23 de junio la interventoría se pronunció manifestando que no había mérito para la suspensión del contrato. Al respecto no se recibió comunicación del INVIAS. El 7 de julio, previo a los sucesos, se envió comunicación al INVIAS reiterando, una vez más, la necesidad de suspender el contrato de forma inmediata teniendo en cuenta las amenazas”, dice en el informe.

La empresa de construcción envió solidaridad a las víctimas y su familia. Espera que pronto vuelva a casa sanos y salvo.

Un policía muerto

Cabe recordar que el pasado martes 4 de julio, el patrullero cartagenero Samir José Vega Velásquez, de 34 años, fue asesinado por un francotirador en las afueras de la Estación de Policía Petrolea, en Tibú, Norte de Santander. Lea: “Siempre estuvo en zona roja”: padre de policía asesinado por francotirador

El hombre, criado en el barrio Paseo Bolívar, tenía solo ocho meses ofreciendo sus servicios en esa estación. El crimen también se le atribuye al Eln.

Samir tenía 12 años en la Policía Nacional, donde logró 42 felicitaciones por su buena labor en la institución. Fue despedido con honores el miércoles, en Cartagena.