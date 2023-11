Sebastián, el joven universitario que también murió en el choque de lanchas

“Aceptar la voluntad de Dios no es fácil, pero tengo la certeza de que estás en el mejor lugar. Dios te acoja en sus brazos, te vamos a extrañar, te queremos primo. Sebastián Castro Valiente, el pueblo completo siente tu partida”.

“Yo iba a Barú a llevar el bote porque lo guardan en Puerto Naito. Ellos (la otra lancha) venían de los lados de Ararca. Yo iba vacío, iba solo. Voy con mis luces prendidas y todo. Yo no los vi porque ellos no traían luces”, cuenta José Eulises. Lea: ¡A quemarropa! Sicario asesinó a balazos a joven mecánico en Turbaco

“Esa lancha me salió de repente, yo no la vi. Todavía tengo eso en la mente como si fuera un sueño. Verdad que yo no la vi, si no, eso no pasa”. Esas palabras son de José Eulises Castro Escandón, el piloto de una de las dos lanchas que chocaron violentamente.

El piloto asegura que cuando reaccionó ya se vio la otra lancha encima. “Ellos me pegan por el lado de la proa y le hacen el hueco a la lancha, y yo como también iba con el viaje le pegué. No fue que yo me les monté arriba. Ellos venían sin luces”, recalca Escandón.

“Yo me devolví a rescatar a la gente. La gente estaba llorando, yo no podía ver la gente tirada en el mar, me devolví, los ayudé y les di los primeros auxilios”, cuenta el piloto.