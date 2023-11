¡Se salvó! Joven que iba en moto cae a abismo hecho por arroyo en Turbaco

“Esta es una situación que está advertida desde hace meses. El Alcalde vino por aquí y vio como estaba la calle, prometió que ayudaría y no lo vimos más. Ahora no estamos quedando sin calle y expuestos a que alguien fallezca. Por fortuna a ese muchacho prácticamente no le pasó nada”, dijo un morador de El Talón.

Las lluvias crecen y la comunidad espera que la Alcaldía tome medidas para evitar que la erosión siga y llegue hasta las viviendas que ya están a pocos metros.