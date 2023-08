“Se obsesionó conmigo y me tuvo de rehén”: señalado de desmembrar a colombiano

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró Sancho a sus abogadas de oficio.

Añadió que “no me sentí cómodo, pero tampoco forzado a declararme culpable ante la Policía. Cuando me tomaron las muestras de ADN sentí que no tenía otra opción y por eso lo hice”. Lea: ¿Quién era Edwin Arrieta Arteaga, el médico cordobés desmembrado en Tailanda?

¿Eran pareja?

Aunque todos los medios han informado sobre una posible relación sentimental de algo más de un año entre Daniel y Edwin, el español lo niega. “Él estaba obsesionado conmigo y me amenazaba. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, dijo el presunto homicida que mañana lunes pasará a disposición judicial en la vecina isla de Koh Samui.