Esos estudios forenses permitieron que el caso por la muerte de Laura Melissa cambiara de tipificación, al pasar de suicidio, que fue la versión que entregó el extranjero que estuvo por última vez con Laura en ese apartamento, a un posible homicidio. Las investigaciones, sin embargo, son por ahora contra “desconocidos” porque formalmente no ha sido vinculado alguien directamente al proceso y no hay certezas todavía con fundamento para relacionarlo a esas averiguaciones.

El padre de Laura Melissa ha tratado por todos los medios de hacer justicia en este caso, pidiendo celeridad en las investigaciones y hasta forzando a la Fiscalía con un derecho de petición para que la muerte de su hija no quede en la impunidad, pero cuatro meses después, asegura, todo sigue prácticamente igual. Lea: La muerte de Laura Melissa en Bocagrande pasó de suicidio a homicidio

Lo único que ha conseguido, dice, es que lo sigan amenazando de muerte. “Me han amenazado de muerte solo por decir públicamente la verdad y por exigir justicia. La Fiscalía, a pesar de que puse un derecho de petición y por encima de los tiempos que estipula la ley no me han contestado ni me han llamado. Hay absoluto silencio. Lo único aparte que ha ocurrido es que me han llamado de números desconocidos a amenazarme de muerte para que me quede callado y deje el caso quieto. Quizás solo están esperando a que el caso prescriba y se archive”, dice Daniel.