“Se metió a defender”: Matan a cuchillo a bailarín en las faldas de La Popa

Como “bailarín, alegre y trabajador”, así recuerdan al joven, padre de dos niñas de 1 y 4 años, quien fue atacado en el tórax en medio de una riña en la que, supuestamente, iban a agredir a su amigo.

De acuerdo con el relato de sus familiares, la víctima y otro joven salieron a comprar cervezas, pero se encontraron con un grupo de sujetos que se hacen llamar ‘Los Tóquenlos de Pablo Sexto’ quienes, presuntamente, se dedican a delinquir. Lea: Hipótesis sobre masacre en Barranquilla: disputa de rutas de cobradiario

“Estos jóvenes empezaron a insultar al amigo de Jhonatan. Él se metió a defenderlo y uno de ellos lo acuchilló en el pecho”, afirma un familiar.

Según testigos, “Narváez no se defendió, él no se lo esperaba porque solo se metió a apartar, no a buscar problema”.

Jhonatan fue llevado a la Clínica San José de Torices, donde le brindaron los primeros auxilio y, luego fue trasladado al Hospital Universitario del Caribe. Allí confirmaron su muerte.