Se hizo pasar por veterinario y ahorcó a perra en procedimiento: va preso

Zabala Portela, quien en realidad no era veterinario, ingresó a ‘Lulú’ al consultorio y, al parecer, le aplicó un tranquilizante y la ahorcó con un torniquete. Posteriormente, guardó el cuerpo en una bolsa plástica negra y lo entregó a sus familiares. Rumbo al lugar donde sería sepultada, los propietarios de la canina se percataron que todavía estaba con vida; sin embargo, murió después de unos minutos.

De no creer. La Fiscalía presentó ante un juez de Control de Garantías a Carlos Ferney Zabala Portela, a quien le imputó el delito de maltrato animal agravado, como posible responsable de causarle un injustificado sufrimiento a una canina llamada ‘Lulú’. Lea aquí: Video: Así fue el impactante choque entre camioneta y taxi en Bocagrande

Los dueños de la mascota se indignaron por lo ocurrido y acudieron a las autoridades que comenzaron la investigación. “Los elementos de prueba indican que el procedimiento practicado fue desproporcionado y no era el indicado. Adicionalmente, evidenciaron que el supuesto veterinario no ostentaba título profesional y no estaba certificado para realizar este tipo de intervenciones”, dijo el ente acusador en un comunicado.

Luego fue capturado y ahora estará en una cárcel mientras comienzan las audiencias pertinentes.