“Se fue mi ángel, me quitaron mi pedacito de vida”. Esas son las palabras de la madre de Brayan Estiven Serna Corrales, una de los dos víctimas que dejaron los ataques de sicarios en moto entre las 5 de la tarde y 9 de la noche del jueves en los barrios Villa Estrella y Villagrande de Indias I. Lea aquí: Asesinan a bala a un hombre en Villagrande 1

May 19 - 17:21

May 19 - 22:30

May 20 - 09:30

“Él se vino para Cartagena hace un mes, solo me dijo que venía a trabajar como guía turístico, ya eso lo hacía antes desde Alcalá y por pasaba viajando para acá. Lo último que me dijo es que ahora lo iban a contratar fijo en la ciudad, así que decidió venirse a vivir acá. Cada día antes de dormirme hablaba con él y ayer (jueves) como a las 7 de la noche hablamos y me dijo que ya se iba acostar.

“No entiendo porque le hicieron eso a mi hijo si él era un buen muchacho, no se metía con nadie solo trabajaba para mantener a su hija, que ahora se encuentra sin su padre”, cuenta entre lagrimas Adriana Corrales, madre de Brayan. Te puede interesar: Sigue la racha de homicidios en Cartagena: cuatro en menos de 5 horas

Brayan Serna deja una niña de 3 años. Sus familiares se encuentran a la espera de que las autoridades hagan las investigaciones pertinentes y den con el paradero de los responsables de su muerte.