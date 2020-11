“La partida de mi hijo me tiene destrozada. Quiero que la gente sepa que él era un gran ser humano y no porque fuera mi hijo; todos en el barrio Daniel Lemaitre, donde vivimos, pueden dar fe”.

Para Lidis Sanabria no hay suficientes palabras para describir lo que vive desde el pasado 11 de noviembre, cuando le contaron que uno de sus seis hijos había muerto electrocutado.

Se trata de Cleiver Jesús Pedroza Sarabia, quien ayer cumpliría 20 años. Ese día, a eso de las 12 del mediodía, Cleiver caminaba cerca al Parque Lineal, de Crespo, cuando pisó un charco de agua y se electrocutó. Bajo ese charco había un cable perteneciente al alumbrado público.

“Nadie me ha dicho qué pasó. Tampoco quiero que crean que lo hago por algún dinero, porque nada me devolverá a mi hijo. Solo quiero que esto no pase más y saber quién es el responsable. Alumbrado Público debe hacer algo, me dijeron que ya antes habían pasado accidentes y que ese lugar no está señalizado”, anotó.

Agregó que ese día su hijo quiso visitar el mar porque hacía dos meses había llegado de prestar servicio militar en el interior del país.

“Luego de bañarse, él y sus amigos caminaron para buscar transporte, y en un descuido pisó el agua. Lo que más me duele es que me dicen sus amigos que cuando mi hijo estaba electrocutándose, unos vigilantes del lugar fueron avisados y no le prestaron atención. Todo porque pensaban que eran unos bandidos, ya que solo les preguntaron que de dónde eran. Cuando dijeron que Daniel Lemaitre, se hicieron los locos”, añadió.

Lidis recuerda las últimas palabras que su hijo le dijo: “mami, voy a trabajar duro para comprarte una casa”.