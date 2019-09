Se ahogó niño de dos años en Marialabaja

Para Kelly Wilches no hay consuelo. Repite una y otra vez la desgracia que la envuelve y llora. Quiere cambiar su realidad, pero no puede. Lo único que guarda en su corazón es que hizo todo lo que pudo para salvarle la vida a su pequeño hijo Luis David Polo.

La tragedia

El miércoles, después de almorzar, Kelly se acostó a hacer una siesta con Luis David, su hijo menor. A los pocos minutos escuchó a los perros de la finca ladrando, lo que hizo que el sueño se le espantara.

“Yo me levanté a ver por qué estaban ladrando tanto los perros. Le dije al niño que se quedara acostado, pero no quiso y por eso me lo llevé. Él estaba a mi lado, como que se resbaló y cayó a la poza”, contó Kelly.

“Cuando volteé a ver a mi hijo y no lo vi supe que había caído a la poza. Me lancé a sacarlo, pero yo también me estaba ahogando. En ese momento otros trabajadores y mi marido me escucharon y me pasaron una cuerda, así lo saqué”, recordó ayer en la mañana la madre desconsolada.

Al niño le hicieron reanimación y lo trasladaron al hospital local, en donde informaron que había llegado sin signos vitales.

“Solo le tomaron el pulso y ya. Yo veía que mi hijo se movía y pedí que me lo remitieran, pero por no ser de Marialabaja no me ayudaron”, expresó la mamá del niño.

Kelly y su familia son oriundos del corregimiento de Palo Alto, en el municipio de San Onofre, en Sucre. El miércoles cumplieron cuatro días de estar trabajando en la finca de Marialabaja.