Se ahogó joven de 17 años en zona rural de El Carmen de Bolívar

Angel Ramírez Garizao, de 17 años, fue el joven que murió ahogado en una represa de la vereda Santa Helena en la zona alta de El Carmen de Bolívar, a eso de las 12 del mediodía de hoy.

Según un familiar del menor este salió de su casa a eso de las 10 de la mañana de hoy al parecer a cazar iguanas junto a otros amigos, pero al mediodía les avisaron que se había ahogado.

Otros manifestaron que Ramírez gritaba que se estaba ahogando pero los amigos no le creyeron, pensaron que era en juego, pero cuando no salía se tiraron a sacarlo y como no lo encontraron salieron a buscar ayuda, pero cuando lo encontraron ya no tenía signos vitales.