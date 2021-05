En medio de pancartas alusivas a la paz, exigiéndose justicia y una atención especial al sector de los jóvenes, en San Onofre fue sepultado Urley Pitalúa Aguilar, asesinado en horas de la tarde del martes en la Calle Palito de dicha localidad.

Durante el sepelio, jóvenes, líderes sociales y comunidad en general, expresaron al mismo tiempo su preocupación por el retorno de la violencia a la región, la cual según ellos, se está alimentando de los jóvenes por la drogadicción y la falta de empleo y educación.

De acuerdo con los representantes de los jóvenes, a este sector en el municipio de San Onofre no se le está dando el debido respaldo y que por ley se le debe ofrecer a través de un equipo interdisciplinario por parte del Gobierno municipal.

“El territorio está hablando y nos está diciendo que no se están tomando las correspondientes medidas y mientras sigamos así, sin acompañamiento por no ser de determinado partido político, no vamos a avanzar”, expresó una líder social del corregimiento de Berrugas.

Según la líder social, además se necesita una atención especial para los jóvenes, porque no es lo mismo trabajar con los sectores de infancia o mujer, ellos requieren un acompañamiento urgente y serio, el cual guíe por un buen camino las percepciones del conflicto de las víctimas y los agresores.

“En San Onofre existen muchos líderes juveniles con ganas de trabajar por la juventud, pero tienen que hacerlo con las uñas o quedarse con las manos cruzadas, pues no reciben el apoyo del actual gobierno por no estar dentro de su grupo político”, remató.