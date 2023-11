“Salió de piscina de niños a la de adultos”: así se ahogó menor, de 5 años

Los familiares de Jhazmar José Ortiz Iriarte no son los únicos que están consternados con su repentina muerte; en el corregimiento de Rocha (en Arjona) hay un ambiente triste y desolador porque el niño, de 5 años, se ahogó en un paseo familiar.

“Siempre te voy a recordar con tu sonrisa y tu carisma. No tengo palabras, Dios, solo te pido que le des fuerza a su madre, abuelas, papá, hermana y demás familiares. Me dejas un vacío en mi corazón, buen alumno”, escribió una mujer en su perfil de Facebook, y como ese son decenas de mensajes en redes sociales, de personas que no salen del asombro con lo que sucedió.