“Salió a hacer mercado”: albañil iba en moto y furgón lo arrolló y lo mató

No dudó un segundo en encender su moto de nuevo y dirigirse hasta un abasto para comprar lo que necesitaban, pero la tragedia no se lo permitió hacerlo porque un vehículo tipo furgón se le atravesó en el camino y lo mató. Lea: Accidente en Arjona: choque entre moto y camión deja un muerto

Javier, hermano de Reinaldo, saca fuerzas de donde no tiene para hablar de lo ocurrido esa tarde. “Nosotros somos de Zambrano, Bolívar, pero tenemos unos 20 años viviendo aquí en Arjona. Los dos nos hemos dedicado a la construcción y ese día estábamos juntos trabajando por los lados de Turbaco. Recuerdo que yo me encargué de darle su paga y nos despedimos, pero a eso de las 2 de la tarde mi hijo me llamó para decirme que fuera a una carretera que está por el puente Caimital, de inmediato pensé en mi hermano y le pedí a Dios que no me lo quitara”, dijo Javier en Medicina Legal.