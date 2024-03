“Salió a comprar un libro para su hija”: familia de mototaxista asesinado

“Mario estaba en la casa, esperando que yo llegara del trabajo. Cuando llegué, él se me acercó y me pidió prestado 40 mil pesos, me dijo que era para comprarle un libro para el colegio de su hija. Fui hasta donde mi nieta y le pedí que me confirmara eso y ella me dijo que era verdad, entonces le presté el dinero. Me dijo que me lo pagaba al día siguiente”, relató el padre de Mario César.