Eduardo Navarro estuvo parte de la tarde del lunes en la casa de su hijo Ever Navarro Gómez, de 33 años. Allí hablaron de diferentes asuntos, entre esos el negocio de un carro que el muchacho había hecho y también sobre el estado de salud de su nuera, quien tiene algunas molestias. Lea aquí: Los detalles del asesinato del fiscal de Paraguay en la Isla de Barú

El progenitor asegura que siendo cerca las 4:30 de la tarde se despidió y como todo padre le aconsejó que se portara bien. Cerca de 10 minutos después de haber salido de la casa de su hijo, en un segundo piso en el barrio Altos de San Isidro, recibió una llamada fatal.

“Mi esposa me llamó y me dijo que a Eduardo lo habían asesinado. Y yo le dije que cómo así, si yo acaba de salir de allá. De inmediato me devolví”, aseguró.

Al llegar al sitio, efectivamente encontró la escena en la que su hijo aún estaba en toalla y a la mujer de este también, quien en medio del desespero por lo sucedido intentaba ayudarlo. Ever Navarro Gómez, apodado ’el Chambón’, tenía varios impactos de bala y sangre en su cuerpo.

Vecinos lo bajaron del segundo piso y ayudaron a que fuera trasladado al CAP del Nuevo Bosque, hasta donde llegó sin signos vitales.

El papá de Ever Navarro indicó que la información que tiene señala que dos sujetos, aparentemente vestidos con uniformes de una empresa de aseo, llegaron hasta donde estaba su hijo y le dispararon en repetidas ocasiones.

Reconoció que si bien su hijo anduvo en malos pasos, en una charla en la que habían tenido le aseguró que si había tenido amigos malos y buenos, pero que ya estaba haciendo las cosas bien.

“Lo que le pido a las autoridades es que hay unas cámaras y videos y con eso se deben buscar a los responsables y que el crimen no quede impune”, precisó.

Una vez se conoció el caso, el Comando de Policía de Cartagena indicó que los sucedido a ‘Chambón’ es materia de investigación. Lo que confirmó la Policía es que esta persona, también reconocido hincha en la ciudad del club de fútbol América de Cali, se encontraba pagando condena por el delito de porte ilegal de arma de fuego y gozaba del beneficio de casa por cárcel.