Rosa Liliana Berdugo Ramos necesitaba retirar dinero para comprar los materiales de la casa en construcción que tiene en Gambote. Como en Arjona, donde usualmente lo haría, no podía retirar la cantidad que requería, se embarcó en un bus hacia Cartagena.

Rosalinda Miranda Obeso no salió a trabajar como lo hacía a diario. En la mañana del martes (19 de octubre) subió con su padre en un bus desde Palenque rumbo a Cartagena para acompañarlo a unos exámenes médicos.

A las 4 de la tarde, una media después de ocurrido el choque, ya la noticia se sabía hasta en los sectores más alejados. Para ese entonces, no había claridad sobre cómo había ocurrido el impacto, pero las ayudas ya llegaban; los habitantes de Gambote llamaban, pedían auxilio y se encargaban de que las familias de los accidentados se enteraran del estado de sus seres queridos.

En el accidente, dicen las autoridades, también estuvo involucrada una moto marca Bóxer y de placa CVL-63E. Su conductor, Juan Alfredo Blanco Palacio, resultó con una lesión en la rodilla, por lo que fue trasladado al Hospital de Arjona, desde donde lo remitieron a la Clínica Barú.

Quien iba al volante de la “mula” tiene 25 años y responde al nombre de Julián Leonardo Fuentes Patiño. Es atendido en la Clínica Higea, mientras que el conductor del bus fue remitido a la Madre Bernarda.

Sobre este último, Edwar Galarza, las autoridades informaron que su estado de salud es delicado, luego de quedar aprisionado entre los hierros retorcidos. Una de las imágenes más impactantes del choque es precisamente la del conductor del bus: terminó con las dos piernas fracturadas en el día en que supuestamente cumplía años. Le interesa: Video: así amaneció la escena del accidente de bus en Gambote

Tal parece que le amputaron una pierna y sigue en UCI.

En moto llegó la noticia

La familia de Rosalinda Miranda estaba hoy en las afueras de Medicina Legal esperando su cuerpo. Hermanos, primos y amigos se referían a ella como una mujer alegre y muy querida entre el pueblo palenquero. “No cogía rabia, la pasaba muy bien. Su última rumba fue el lunes, estuvo pasándola bueno”, dijo uno de los parientes.

Rosalinda trabajaba como independiente, todos los días visitaba otro municipios y vendía su mercancía, pero el martes decidió no hacerlo por acompañar a su padre al médico. “Ellos vinieron (a Cartagena), pero como a él no le pudieron realizar los exámenes pendientes, ella se devolvió sola y mi papá se quedó”, contó el hermano de la mujer. Él y el resto de los familiares se enteraron de lo ocurrido cuando vieron las imágenes y videos del accidente en las redes sociales, pero aún no sabían que Rosalinda había fallecido en el lugar de los hechos.