Intentaron impedirlo, pero no lo lograron. Los atracos en la ciudad van en aumento y las víctimas o testigos ya no se quedan sin hacer nada. En la noche del jueves, 18 de noviembre, un nuevo caso ocurrió en el barrio La Campiña y aunque uno de los vecinos trató varias veces de que los delincuentes no lograran su cometido, los hombres lo hicieron. Le puede interesar: Abatido en Crespo por robar pulsera de $22 millones era extranjero

En un video que captó una cámara de seguridad quedó registrado el momento en que dos mujeres en moto son intimidadas con un arma de fuego cuando llegaban a su vivienda. “Los tipos seguro las iban siguiendo, porque apenas una de ellas se bajó, el parrillero sacó el revólver”, dijo uno de los vecinos que presenció el aterrador hecho.