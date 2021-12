Aseguró la hermana del menor.

“Muchas personas que estaban cerca no hicieron nada para evitar que esto ocurriera. El morbo de la gente es increíble, prefirieron ver como se mataban entre ellos, solo él papá de un amigo de mi hermano fue quien lo auxilió y lo llevó al hospital”, cuenta Kelsys.

La víctima trató de correr para alcanzar a sus victimarios, pero inmediatamente cayó al suelo inconsciente. Lea: “Nunca me hizo caso”, mamá de joven asesinado en Olaya Herrera

“Mi hermano hace unos años comenzó a juntarse con personas que no debía, yo lo aconsejaba, pero nunca me escuchó”, aseguró su hermana.

“Nuestra vida no ha sido fácil, nuestra mamá murió de cáncer de mama cuanto Roberto tenía solo 9 años y yo tenía 13 años. Mi papá tenía que salir a trabajar para el sustento de la casa y para brindarnos un mejor futuro.

Por más que yo intentara hacerle ver a mi hermano que no estaba bien que se juntara con ellos, él no me veía como una figura de autoridad, por lo que hacía caso omiso a mis palabras”, cuenta con tristeza Kelsy.

En cuanto a este nuevo hecho de sangre, la Policía no ha brindado mayor información y no reporta capturados. Aun así, familiares de la víctima dicen tener plenamente identificados a los dos jóvenes que acabaron con la vida del menor.