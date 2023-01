¿Riña o atraco? A bala asesinaron a ‘el Tripita’ en El Zapatero

Las autoridades investigan los móviles del asesinato a bala de Jader Gabriel Castillo Gadobett, conocido como ‘el Tripita’ o ‘Jader’, en la mañana de este primero de enero en el barrio El Zapatero.

Sobre la muerte del joven, de 27 años, hay dos versiones. La primera apunta a que Jader Castillo estaba algo ebrio a eso de las 5 de mañana y que habría tenido una discusión con un sujeto que lo baleó y huyó en el sector El Polvorín.

La otra hipótesis afirma que Jader intentó robarle las pertenencias a un sujeto, con tan mala suerte que su víctima tenía un arma de fuego que sacó y accionó. Sobre esta versión se desprende otro rumor y es que el que le disparó no sería la víctima sino una persona que por casualidad pasaba por ese lugar. La Policía Metropolitana atendió el caso, pero no ha entregado detalles de lo ocurrido. No se conoce el paradero del presunto homicida.