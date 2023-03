¿Riña o accidente? Murió al ser baleado con escopeta por un adolescente

“Tener que escuchar esta horrible noticia que me parte el alma. No me hago a la idea que ya no estas acá con nosotros. El domingo fue la última vez que me abrazaste y me repetías una y otra vez que me amabas. Te portaste tan bello conmigo. Nuestra hija cumple el 3 de marzo y le ibas a hacer una fiesta y mira ahora, qué le diré a tu princesa Salomé”. Lea también: Conducía moto y chocó con andén: identifican a mujer que murió en accidente

Ese es un fragmento de un extenso y doloroso texto que la esposa de Diego Plaza Rojas escribió en sus redes sociales. La mujer está destrozada por el muerte a bala del amor de su vida en la noche del domingo, en una casa de la vereda La Florida de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar.