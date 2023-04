Riña mortal en Chambacú: hombre degolló a mujer y la dejó tirada en solar

“Miren señores, miren como me partieron el carro a pedradas. Me pararon y subieron a esta muchacha y por lo que veo, está muerta. No sé qué le pasó”. Con preocupación y rabia, un taxista relató en un video que grabó con su celular el duro momento que vivió en la mañana de este martes 4 de abril.

El conductor no reveló su nombre, pero contó que pasaba por el sector Chambacú cuando personas en condición de calle lo detuvieron para que llevara a una mujer que había sido acuchillada en una riña. Ocurrió a las 10 de la mañana, en inmediaciones del Edificio Inteligente.