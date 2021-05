La pelea ya estaba cazada entre los dos, al menos eso es lo que se dice. Sin embargo, las razones que llevaron a Gustavo Adolfo Castro Rodríguez, de 27 años; y a Aquiles Suárez Villadiego, de 59, a enfrentarse en plena vía pública en el barrio El Nazareno están siendo investigadas por las autoridades.

Hay varias versiones: del lado de la familia de Castro Rodríguez se dice que estos se encontraron de casualidad en plena calle, más exactamente en la manzana E lote 6. De inmediato y sin mediar palabras, Suárez Villadiego sacó un cuchillo y se fue contra el joven y lo atacó.

Gustavo, al lograr zafarse de su agresor, fue a su casa, sacó un arma similar y tras salir nuevamente, se abalanzó sobre su oponente y le causó una herida profunda en el pecho que mató al adulto en el acto. Eran las 7:30 de la noche de ayer sábado.

La otro que se comenta desde la familia del hoy difunto es que a Castro Rodríguez, de Turbaco, le gustaba meterse con todo el mundo en el barrio y provocar a la gente. En medio de ese acto de provocación ocurrió la riña, que acabó con la vida del señor Aquiles. Lo que se afirma es que sí hubo un enfrentamiento entre los dos.

Líos personales

Un hijo del difunto cree que la muerte de Aquiles puede tener su origen, aparentemente, en lo que Gustavo Adolfo le hizo hace cerca de dos semanas. Sin embargo, le pide a las autoridades que investiguen bien.

“Yo soy mototaxista y ese pelao se me atravesó cuando yo estaba haciendo una carrera por ahí por el barrio. No sé si me quería atracar o que, pero me tiró y me hirió en el pulmón. Yo estuve diez días hospitalizado. Ese día me bajé de la moto y él alcanzó a llevarse los retrovisores. Ya el martes voy a poner el denuncio en la Fiscalía”, aseguró.

Explica que en la noche de ayer “mi papá fue a hacer un chance por allá cerca de donde él vive y como que lo provocó. Mi papá se defendió, porque lo que me dice la gente es que él estaba dispuesto a matarlo. Su mujer, quien estuvo presente intentaba detenerlo y él no dejaba y lo que dicen fue que actuó con sevicia”, señaló el joven, quien aún se recupera de la herida.

Capturado

Castro Rodríguez fue llevado al CAP del barrio Blas de Lezo y allí permanece en calidad de capturado mientras es dado de alta, para posteriormente presentarlo ante un juez. Se confirmó por parte de las autoridades que este joven tiene antecedentes por tráfico y porte ilegal de arma de fuego y hurto calificado.

El difunto quedó en plena vía pública y fue el CTI de la Fiscalía quien hizo el levantamiento del cuerpo y quedó a cargo de la investigación.