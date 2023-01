¡Repudio y dolor! De 33 puñaladas asesinan a niña de 8 años en su casa

Viviana Ramos, madre de la niña, habló para varios medios de comunicación y expresó llorando que “mi hija era una bebé, una pequeñita y me la quitaron de mis brazos. Dios, justicia para mi hija. Los niños no se tocan, ni se miran, solo se respetan. Por favor, ni una más. No se queden callados ante tan monstruosa muerte”.

También escribió en sus redes sociales: “Dios, te pido que me ayudes con este dolor que estoy sintiendo. No más niñas violentadas, las queremos vivas, no queremos más dolor. No quiero que a nadie le pase lo mismo que a mí”, señaló la triste madre.

El Bienestar Familiar, la Fiscalía y organizaciones que defienden los derechos de la mujer están al tanto del caso y las víctimas. El ICBF rechazó contundentemente este vil crimen y expresó que “este crimen es absolutamente inaceptable y nos pone como prioridad trabajar por construir una sociedad igualitaria donde las niñas y mujeres estemos protegidas ante cualquier tipo de violencia”.