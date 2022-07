Recibió apoyo: menor baleado en Bicentenario ya está en la Casa del Niño

Añadió que “al ver a personas correr y gritar, Mauricio intentó meterse dentro de la panadería, pero ya estaba impactado. Dos compañeras de mi hijo llegaron a mi casa y me avisaron. Yo quedé en shock porque mi hijo no es un delincuente, no está en malos pasos, no se mete con nadie”.

La mujer dice que agradece la solidaridad con su hijo. “Todo el mundo ha estado pendiente a ‘Mau’. Su colegio, Modelo del Norte, está atento y esperamos seguir contando con todos. La Policía no nos ha reportado capturas”, dijo.

Sobre la trifulca dicen que la policía perseguía a unos supuestos ladrones y hubo un cruce de disparos, pero esto no ha sido confirmado.