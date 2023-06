“Quiero justicia”: mamá de mujer asesinada frente a su hija de 5 años

“Me gustaría que fueran al barrio, que visitaran nuestra casa para que conocieran cómo era mi hija. Ella no se metía con nadie, no tenía problemas legales y mucho menos relación con el tráfico de drogas. Chiquinquirá es un barrio con señalamientos, pero gracias a Dios mi niña no estaba en malos pasos”. Lea aquí: En 9 meses, a niña de 6 años le matan a su mamá, a su papá y al padrastro

Con esas palabras, Maither Escorcia defiende la memoria de su hija Claren Briyid Padilla Escorcia, de 22 años, asesinada por sicarios el pasado 7 de junio en la casa de su abuela y frente a su hija de 5 años, en Chiquinquirá. En ese ataque a bala también murió Yerquinson Villarreal López, de 32 años, con quien tenía una relación sentimental desde hace varios meses.

Maither recuerda lo ocurrido ese día, a 11 de la mañana. “Mi hija se levantó, se bañó, hizo oficios en la casa donde vivía con dos hermanos y su abuela. Ella dejó los estudios hace varios años y se dedicó a ser ama de casa”, contó la madre.