¿Quiénes eran los hombres que sicarios mataron en La Boquilla y Mandela?

Esa misma suerte no la pudieron tener Juan Esteban Bustamante Herrera y Brayan de Jesús Martínez Pedroza. A estos hombres, de 27 y 24 años, respectivamente, los asesinaron de dos balazos mientras caminaban por calles cercanas a sus viviendas.

El joven fue llevado, por moradores del sector Bogotá, donde ocurrió el ataque, al CAP del corregimiento, pero los médicos confirmaron que ya no tenía signos vitales por lo que trasladaron su cuerpo a la morgue de Medicina Legal.

De Brayan se supo que hace pocos meses se fue a vivir con su pareja sentimental, con la que tuvieron un bebé. Vivía en ese sector desde niño y nadie le conocía problemas o amenazas.

“Vuela alto y dale fortaleza a tu familia”; “Todavía no entiendo por qué te hicieron eso si tu no eras una persona de problemas”; “Dios perdone todos tus pecados y te reciba en su reino. No olvidaré cuando jugábamos fútbol y nos íbamos para el parque”, son algunos de los mensajes que publican en las redes sociales familiares y amigos de Brayan. Lea: ¿Qué está pasando? Tres asesinatos en 3 días preocupan a Nelson Mandela

La Policía informó que realiza las respectivas investigaciones sin tener, hasta el momento, hipótesis o móviles de los asesinatos. Tampoco hay personas capturadas.

Con cámaras de seguridad buscarán identificar a los sicarios, que huyeron en motos de bajo cilindraje y color negro.