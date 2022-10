¿Quiénes eran los 2 abatidos en la Pedro de Heredia? Hablan sus familiares

“Solo quiero que me digan qué fue lo que pasó ahí. Que se pongan la mano en el corazón y me lo digan, porque eso no hace”.

De lo que ocurrió, Olga dice no tener una información certera. “Lo que me han dicho es que los iban correteando, como no pararon, les dispararon y los remataron frente al estadio”, recuerda la madre del joven. Olga Lucía afirma también que su hijo salió el sábado con sus documentos en regla y que estos no aparecen, tampoco el celular. Le puede interesar: A la cárcel: le robaron cadena de oro a extranjeros en Crespo

Familiares de Carlos Manuel dijeron, por su parte, que también era mototaxista y que no saben con quien iba en la moto. Su hermana Wendy expresó que él nació y creció en el barrio La Candelaria, calle del Caño, pero residía con su pareja en Chiquinquirá. Deja una niña, de 5 años.