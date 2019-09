¿Quién responde por daños en casa donde cayó una volqueta?

“Tengo seis meses viviendo en La María y nunca había visto pasar volquetas por esa zona. Esa calle es muy angosta. Ni siquiera pasan carros, solo veo motos y bicicletas. Gracias a Dios a la niña no le pasó nada. Solo tenía unos rasponcitos”.

Eso dice Elizabeth Correa horas después de pasar el mayor susto de su vida, ese que experimentó cuando una volqueta cayó sobre su casa, en el sector San Bernardo.

Ayer la mujer no descansó hasta que los médicos de la Clínica Barú le indicaron que en el tac que le realizaron a su niña, de 2 años, no aparecía ningún daño. Según ella, todo fue como un milagro. “Del lado de la cama, en donde estaba durmiendo mi hija, no cayó un solo escombro”, agregó.

Asegura que cuando escuchó el fuerte estruendo y entró a la habitación vio la volqueta incrustada en la pared y pedazos de escombros regados por todos lados. Dice que pensó lo peor y sintió mucho miedo.

Agustín Berdugo, el conductor del automotor, y quien también resultó ileso, manifestó que el accidente ocurrió porque el terreno está erosionado y no soportó el peso de la volqueta.