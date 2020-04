¿Quién mató al capitán del buque alemán en Cartagena?

La Policía dice que la primera versión que han conocido de primera manera es que el capitán del buque “Espíritu de Hamburgo” habría sido asesinado por su tripulación por motivos que aún se desconocen.

“Al parecer, esta muerte habría sido ocasionada por integrantes de esta tripulación de origen asiático en medio de una riña. La Fiscalía General de la Nación probablemente aplicará la Convención sobre el Derecho de Mar de 1982, para que este caso sea asumido por la jurisdicción penal de la bandera alemana, por haber ocurrido dentro del buque mercante.

“Bajo este principio de extraterritorialidad, este delito no fue cometido en jurisdicción de Colombia, y por lo tanto no puede asociarse este caso a una política criminal nacional, sino del país de origen”, dice la Policía Metropolitana, asegurando que no tienen conocimiento de otras versiones sobre este hecho.

El personal del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- asumió las diligencias de inspección técnica a cadáver en uno de los muelles de Manga.