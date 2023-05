¿Quién mató a Tifanny, la sobrina del técnico Hubert Boderth? Habla la mamá

Quien le avisó a Alicia fue la expareja sentimental de Stifanny. “Me dijo que le había pasado algo, que me fuera rápido al HUC y que no me preocupara, que ella estaba bien.

Sobrellevar esa tragedia no ha sido fácil. “Su pequeño hijo extraña a su mamá (Stifanny) y todavía no le hemos podido decir lo qué pasó. Es un proceso difícil y por eso debo llorar por dentro”, manifiesta Alicia.

Sobrellevar esa tragedia no ha sido fácil. “Su pequeño hijo extraña a su mamá (Stifanny) y todavía no le hemos podido decir lo qué pasó. Es un proceso difícil y por eso debo llorar por dentro”, manifiesta Alicia.

Madre e hija pasaron juntas la mayor parte del día. Vieron televisión y almorzaron. A las 3:30 p. m., Stifanny tomó unas llaves y dijo que regresaría pronto. Nunca más volvió.

¿Quién la mató?

Extrañamente, y mientras revisaba su celular, a eso de las 5 p. m. de ese viernes, Alicia vio un estado en WhatsApp de su hija Stifanny. Era una imagen de ella acompañada de unas amigas y con unas cervezas en las manos. La joven estaba vestida con una ropa distinta con la que salió puesta de casa. Lea: “Lo mataron entre 2”: por una bicicleta le dan 10 cuchilladas a reciclador

“Me extrañó eso, por eso le escribí enseguida. El mensaje lo vieron, pero no me contestaron. Eso me pareció raro. A la hora fue que me llamaron para avisarme lo que había pasado”, cuenta Alicia.