¿Quién era el obrero que murió al caerle plafón en Manzanillo del Mar?

Como pudieron, sus compañeros de labor levantaron el pesado elemento de concreto y sacaron a Wilfrido para brindarle primeros auxilios. Paramédicos de la construcción atendieron el caso, pero ya no había nada qué hacer por él: murió.

Ruiz, natural de Guaranda, Sucre, permanece bajo pronóstico reservado en un centro médico de la ciudad. Mientras, el cuerpo de Torres Díaz fue llevado a Medicina Legal para ser reclamado por sus familiares.

Sobre este accidente laboral se especula que la víctima no laboraba en la parte donde se desplomó el plafón, también dicen que no contaba con los elementos de protección necesarios; sin embargo, esto no lo ha confirmado ni por la constructora ni por los familiares de Wilfrido.

Compañeros de la víctima lo recuerdan como una buena persona.