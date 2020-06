“Queremos justicia”: familia de asesinado en Martínez Martelo

Para la Policía, las hipótesis apuntan a un lado distinto del atraco. “Nosotros tenemos claro quienes lo hicieron, tanto el determinador como los autores; sin embargo no hemos podido avanzar por un tema de la rama judicial”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Henry Sanabria Cely.

Piden justicia

Una semana después del homicidio de Carlos, sus familiares iniciaron una campaña en redes sociales, exigiendo justicia por su muerte.

“No fue un atraco. Personas sin corazón acabaron con la vida de mi hijo Andrés Zapata, les pido por favor orar y compartir la imagen para que este crimen no quede en la impunidad, ya basta de tanta indiferencia.

“Esta vez la violencia tocó mi familia, unos padres lloran a un hijo, abuelos lloran a su nieto, hermanos lloran su hermano, amigos lloran su pérdida, una novia no comprende que cambiaron sus planes y le quitaron su amor. Hoy esta familia está de luto. No sabemos qué familia llorará mañana una pérdida tan grande, les pido por favor no darnos por vencidos hasta que se haga justicia”, escribió en sus redes sociales la madre del joven asesinado.