“Queremos justicia”: asesinaron a conductor para robarle su carro y siguen libres

El conductor desapareció en inmediaciones de Los Ejecutivos, el 26 de marzo del 2021. Fue contactado por una aplicación virtual que usaba para hacer carreras y desde entonces sus familiares no volvieron a saber de él hasta la mañana del domingo 29 de marzo, cuando encontraron su cuerpo en una trocha en la Variante-Mamonal, cerca a Nelson Mandela.

“El vacío que sentimos en nuestra familia, el dolor que nos da la impunidad, es algo que no sabemos explicar. Lo que nos hicieron nos afectó en todos los sentidos, pero ahora nos hiere ver la incompetencia de las autoridades”.

“Esto ha sido un proceso muy duro. Parece que la justicia en este país es solo para los ricos, porque sobre el caso de mi padre nada avanza; no hay capturas, ni siquiera nos han ayudado a recuperar el carro.

Afirmó que han hecho todo lo posible para ayudar a esclarecer lo ocurrido. “Los investigadores tienen acceso a las cámaras de la zona donde encontraron a mi papá, ellos tienen que saber más. Pedimos que no dejen de investigar”, afirmó.

William vivía en el barrio El Socorro, pero siempre estaba recorriendo la ciudad haciendo carreras. Era un hombre amable y carismático, además de un excelente padre.

“Sobre si perdono a los que mataron a mi papá, solo digo que es una pregunta sin respuesta. Le pido a Dios que le dé consuelo a mi corazón y que algún día llegue el perdón, aunque no comprenda el porqué lo hicieron. Era tan fácil llevarse el carro y dejarlo con vida, pero sé que él, al saber que yo debía ese carro, no se lo iba a dejar robar tan fácil, pero no sirvió de nada su esfuerzo porque le quitaron la vida y el carro nunca apareció”, dijo la hija.