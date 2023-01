“Quedó grabado, él la mató”: familia de asesinada a cuchillo en Torices

“Ellos salieron en la noche a tomar, a bailar. Me dicen que cuando regresaron comenzaron a pelear, él al parecer la agredió aquí frente a la casa”, dice y desde la puerta de su apartamento, adentrado en un callejón, señala el lugar. “Dos muchachos quisieron intervenir, pero él no los dejó y cuando se alzó el suéter como en busca de un arma, ellos se alejaron”.

Cuando Yared llegó a la clínica ya había botado mucha sangre, y ante la falta de información que tenían los médicos fue poco lo que pudieron hacer. Murió a las 3 de la madrugada, momento en que uniformados de la Policía capturaron al principal sospechoso. Lea también: Sicarios llegan a billar, toman cervezas y de 2 balazos matan a albañil

Su detención, sin embargo, no demoró. Pocas horas después fue dejado en libertad. Así lo señaló la mamá de Yared. No se explica por qué dejaron libre al hombre que habría asesinado a su hija. “Ahora no sabemos dónde está, se perdió. Ese muchacho la celaba mucho, la maltrataba, y recién me entero, ella no me contaba nada. Espero que se pueda hacer algo”.