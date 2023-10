¡Qué susto! Salvavidas rescataron a dos turistas arrastrados por el mar

Lo que dijeron los turistas es que ellos se estaban bañando, no muy lejos de la orilla de la playa, cuando comenzaron a sentir que eran arrastrados por una corriente interna. Comenzaron a nadar hacia la orilla, pero era en vano.

En medio de su lucha, gritaron para pedir ayuda y fue así como sus parientes los vieron y llamaron a los salvavidas que hicieron un excelente trabajo en tiempo récord.

Los salvavidas activaron los protocolos establecidos, dejando como resultado a los dos chicos, que son miembros de una misma familia, en buenas condiciones de salud. De todas formas, los jóvenes están siendo sometidos a exámenes físicos para conocer su estado actual ya que recibieron reanimación porque por un momento su conciencia se vio afectada. Lea: Asalto de película a carro de valores: los ladrones se disfrazaron de obreros

Las autoridades hacen un llamado a los nativos y visitantes que asisten a las playas de San Andrés y de la ciudad de Cartagena a tener precaución a la hora de entrar al agua.

Entre las recomendaciones estar no ingresar al mar si hace poco consumió alimentos, no ingerir bebidas embriagantes y no alejarse de sus compañeros.