¿Qué pasó con el médico que empujó a su amigo docente y le causó la muerte?

María Cortés.

En esas audiencias han declarado hasta ahora un primo y el papá de Erick Cortés.

Delatado por videos

Para los familiares de Cortés Muñoz no hay duda que a él no le practicaron de manera oportuna los primeros auxilios esa madrugada del 8 de julio porque su amigo no dijo la verdad. Lea también: Buscan a 2 menores cartageneros que desaparecieron en el mar, en San Andrés