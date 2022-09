¡Qué Misterio! Lo hallan muerto en su casa, en San Francisco

Mario Manzur fue encontrado muerto con una herida en la cabeza y otra en la pierna en su casa, el miércoles en la mañana, en San Francisco. Los familiares de la víctima no saben qué le ocurrió y por eso todo es confuso. Lea aquí: “No me dejen morir”, últimas palabras de joven asesinado en El Pozón

“En realidad la Policía todavía no nos dice nada. El lunes mi hermano estaba tomando con unos amigos ahí en su casa, pero ellos en la noche de ese mismo día se fueron. El martes mi sobrino , al ver que no había salido a comer, porque él comía donde mi mamá, se le pareció extraño, pero no fue a verlo.