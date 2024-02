¡Qué intolerancia! Quiso mediar discusión y fue atacado con arma traumática

La agresión entre vecinos comenzó cuando un domiciliario, de manera accidental, arrolló a un perro que atravesaba la calle, no alcanzó a ver al animal y lo atropelló. La mascota murió. Una persona que llegó a mediar en la discusión que se desarrolló tras el incidente resultó herida.

“Yo les dije que no lo insultaran. Yo llegué en mi bicicleta después de hacer deporte y le dije a uno de ellos que no alzara la voz, que no buscara problemas”, expresó.

Después de los improperios, los enfrentamientos pasaron a los golpes. Entre vecinos se agredieron de manera física. Solo que uno de los habitantes de El Molino pasó de los puños y las patadas a atentar contra la vida de uno de sus vecinos. Lea aquí: ‘Cheito’, a prisión por homicidio a bala de un niño, de 11 años

Sacó un arma traumática y lo empezó a perseguir. La víctima solo le quedó buscar refugio en una tienda. “La esposa de él le entregó un arma. Primero intentó atentar contra un amigo, pero la pistola se le trabó. Mi amigo salió corriendo y luego se lanzó contra mí. Ahí en la tienda me causó cuatro heridas, los disparos me quemaron”, señaló.