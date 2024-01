¡Qué crueldad! Muere cachorro de raza pitbull tras ser quemado con ácido

Un grave caso de maltrato animal y crueldad excesiva cobró la vida de un perro de raza pitbull en Lebrija, Santander.

Yaira Ortiz, rescatista animal independiente, informó a Vanguardia que una vez conoció el hecho, cuando la comunidad encontró al perro en delicado estado en pleno casco urbano del municipio.

“Una amiga que me lo reportó, me pidió ayuda. Las condiciones eran terribles y de inmediato fui, me lo traje. El perrito olía a raro, tenía quemaduras horribles por algún químico”, dijo la animalista.