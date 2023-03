¡Qué cruel! De un machetazo le cercenan una mano a adolescente de 17 años

El líder social confirmó que, aunque actuaron a tiempo, en la clínica les dijeron que ya no podían salvarle la mano a la víctima.

“Es la hora y no ha podido ser intervenido quirúrgicamente. No ha habido un tratamiento digno en este caso. Solo lo canalizaron, pero no lo han operado. El muchacho está consiente, pero se queja mucho”, precisó Luis Henríquez, vecino del joven agredido.

La Policía Metropolitana todavía no se ha reportado por este hecho de sangre. Lo que si tienen claro los vecinos de la víctima es que los presuntos agresores están plenamente identificados con sus nombres y alias.