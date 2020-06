Presunto homicida de tres mujeres busca rebaja de pena

La tragedia

“Eso fue un 25 marzo, a eso de las 3:30 de la tarde. Yo estaba llegando al trabajo cuando recibí una llamada de mi señora madre que me dijo que habían matado a mi hermana. De una me fui para el lugar de los hechos, donde me encontré que no solo había sido mi hermana menor Eilin, sino que además asesinaron a Loliluz y a su madre”, expresó Madero.

Según el relato del doliente, el presunto responsable, Oswaldo de Jesús Castro Morelos, apodado ‘el Mono Changón’, disparó en contra de las tres mujeres luego que sostuviera una fuerte discusión con su exmujer Eilin. Ella había decidido de manera definitiva terminar la relación que sostenía con Oswaldo desde hacía un año.

“Ella -Eilin- siempre nos decía que se iba a dejar con ese tipo, fueron exactamente tres veces que lo dijo y ya nosotros no le creíamos, aunque sí le recalcábamos que esa relación así no era buena y no dejaba nada provechoso”, narró Madero, quien afirmó que la relación entre su hermana menor y el presunto asesino era color de rosa, pero de puertas hacia afuera.