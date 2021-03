ATRACOS CONSTANTES

Los habitantes de Villa Sevilla y Los Robles, que colindan los límites entre Barranquilla y Soledad, denunciaron que se encuentran preocupados por la cantidad de atracos que se presentan en el sector a cualquier hora del día.

El modus operandi que utilizan los delincuentes es que dos tipos andan en una moto. Cuando identifican a una víctima el parrillero se baja y camina como si fuera un transeúnte más y cuando está cerca de la persona desenfunda el arma y, bajo amenazas, la despojan de lo que lleva en su poder, en especial celulares y maletines.

Las personas que son usuarias de Transmetro, dijeron que no llegan directamente al paradero, por temor a ser atracadas. Ya que a cualquier hora del día los delincuentes llegan y roban a los que están haciendo las filas esperando el transporte.

“Porque aquí no hay día que no se presente un atraco. En las vías principales uno no puede andar porque esos tipos de las motos llegan y le quitan lo que uno lleva”, dijo una ciudadana del sector, que pidió no ser identificada.

Entre tanto, las autoridades han escuchado las quejas de la ciudadanía y en las últimas horas se están presentando patrullajes por el sector.