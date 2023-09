Preso se incrustó varilla en el abdomen para pedir traslado de cárcel

En un video que se publicó en las redes sociales, el recluso pide el traslado a otro centro penitenciario y no permite la intervención médica hasta que haya una resolución de su traslado firmada por el Inpec. Lea: Asesinan a colombiano en un tiroteo, en Estados Unidos: era del Atlántico

“Mi petición es solicitar el traslado a la cárcel Picota de Bogotá o la cárcel Picaleña en Ibagué. Me dejo atender y me saco de esta situación, directamente, el día que me notifiquen el traslado, antes no, porque no me cumplen la palabra”, manifestó el privado de la libertad en el video.