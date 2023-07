“Por un problema de hace 10 años” mataron a instructor de kitesurf

“Yo no estaba en el pueblo, pero me contaron que en el homicidio estuvieron involucrados los mismo muchachos con quienes tuvo diferencias hace mucho tiempo... unos 10 o 15 años”, apunta. Omar (padre) pensó que esos viejos problemas habían quedado en el pasado, pero ahora reconoce que se equivocó. Lea aquí: ¡Qué cruel! A Luisa la mató su pareja frente a sus hijas de 2 y 3 años

No hay razones aparentes para que se diera el enfrentamiento, lo único que sabe el padre del hombre es que su hijo intentó defenderse, pero “como estaba muy borracho, no lo logró”. No tuvo salida, recibió las cuchilladas y murió poco después.