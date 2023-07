¿Por no pagar una “vacuna”? Detalles de asesinato de tendero en Chambacú

La pesadilla que hace meses vivía Carlos Alberto Calado Cardales pareció acabar hace seis meses, pero en la mañana del miércoles su verdugo le demostró lo contrario. A la misma vivienda donde llegó tantas veces, apareció, y sin importarle que lo reconocieran le disparó indiscriminadamente.

“Lo tuve en mis brazos, estaba con él cuando la moto llegó y el parrillero disparó. Corrí a abrazarlo y lo sostuve hasta que se lo llevaron a la clínica... Le decía que aguantara, que esperara, que no se me fuera, pero en la operación lo hizo, no aguantó”. Entre lágrimas, la pareja sentimental del hombre narra sus últimos minutos de vida en la calle conocida como la Pared Blanca, en Chambacú. Lea: Sigue la racha de homicidios: sujetos en moto asesinan en Chambacú