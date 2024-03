¡Por 3 mil pesos! Dos menores de edad asesinan a vendedor de pollos

Precisamente en la madrugada de este viernes 1 de marzo salió a tomar el carro informal que lo llevara hacia su trabajo. Según sus familiares, lo único que llevaba eran $3 mil para el pasaje y dejó el celular en la casa, porque estaba dañado. Antes de su homicidio, le hizo el pare a un carro informal para que lo llevara, pero el conductor no lo llevó por $3 mil. Puede leer: Capturan al ‘Químico’, estadounidense que abusó sexualmente de 6 menores

“Nos contó el ‘pirata’ que le pedía $3.500, que por $3 mil pesos no lo haría y lo dejó. Después vino la tragedia. No sé si le quedará remordimiento, mi hermano no se metía con nadie, era especial, lo habían operado tres veces de la cabeza cuando era niño”, relató el hermano.