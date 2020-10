Dos mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas en el sur de Bolívar, en los municipios de San Fernando y Achí. La Policía ya inició las investigaciones para determinar el origen de las muertes y esclarecer los hechos.

En el corregimiento de Santa Rosa, de San Fernando, sujetos en moto llegaron a la vivienda de Noraidis Hurtado Morales, el martes a las 3 de la tarde.

La mujer estaba en la terraza y, al parecer, le habrían preguntado por su compañero sentimental. Al no encontrarlo en su vivienda, el sujeto que iba como parrillero sacó su arma de fuego y le dio un balazo a la mujer, de 46 años, en el abdomen.

Vecinos y familiares trasladaron a Noraidis al centro asistencial del corregimiento y de allí fue enviada a la Clínica Vital Caribe, de Magangué. La ama de casa falleció cerca de las 4 de la tarde del martes.

La Policía informó que se investiga lo sucedido con el esposo de la víctima y con personas que presenciaron el crimen.

Había desaparecido

Para los familiares de Angie Hernández Ballesteros, de 20 años, no era común que se ausentara por tantas horas. Es por eso que una vez notaron su larga ausencia no dudaron en pedir ayuda a la comunidad para que ayudaran a dar con su paradero.

Cuenta Johana Patricia Rodríguez, hermana mayor de Angie, que el sábado ella salió de su vivienda, en el barrio Venezuela, a eso de las 7 de la noche. Asegura que un joven fue a buscarla para salir un rato y precisó que al notar la gran confianza con la que se trataban, su familia no vio problemas en dejar que se fuera con el amigo en una moto.

En conversación con EL TESO, su hermana explicó que desde ese día no volvieron a saber nada de ella ni tampoco han vuelto a ver al amigo con el que ella salió ese día. “La verdad es que al muchacho no lo conocemos ni sabemos quién es. No lo hemos vuelto a ver”, dijo la mujer.

En redes sociales y con fotos de ella en volantes y cartulinas que se regaron por todas partes, los familiares trataban de dar con ella. Sin embargo, hasta el miércoles en la mañana fue que alguien dio aviso a las autoridades de un cuerpo cerca de un arroyo que está en la salida de Achí.

A pesar de estar en estado de descomposición, los familiares argumentaron que era ella por algunas características físicas. Se informó también que el cuerpo de la joven, que deja tres hijos menores de edad, habría sido hallado y desnudo, con aparentes signos de violencia y supuestamente con dos impactos de bala.

La tristeza es mayor porque el próximo 22 de octubre Angie cumpliría sus 21 años.

